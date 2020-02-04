Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020 года по футболу стал актёр Константин Хабенский. Об этом 4 февраля сообщается на странице оргкомитета турнира в Twitter.

Сертификат посла Хабенскому вручил генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Алексей Сорокин. Это произошло после благотворительной акции в петербургском НИИ детской онкологии.

«Для меня большая неожиданность и честь войти в такую команду послов», — сказал Хабенский.

Напомним, Хабенский является основателем фонда помощи детям с опухолями мозга.