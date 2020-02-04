Москва, , 14:58 — REGNUM Спор WADA с РУСАДА в CAS в открытом режиме рискует оголить слабые стороны управленцев в российском спорте и в результате стать источником негативной информационной волны в адрес России, продвигаемый лидерами мнений, представителями власти и мировыми СМИ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение WADA.

«Введение доверительного и прозрачного диалога, обмен информацией с западными партнерами — десятилетиями назревшая необходимость. Российским управленцам спорта в формат своей работы крайне необходимо внедрить качественный корпоративный менеджмент, высокую квалификацию юридической поддержки и открытость, принцип уважения к коллегам из западного мира спорта, возможность признания ошибок.

Такой подход в будущем сгладит негатив WADA и других авторитетных мировых регуляторов к российскому спорту, нивелирует репутационный негатив и вернет России право на проведение престижных международных турниров. Отсидеться российским функционерам как в бункере уже не получится.

Крупный западный бизнес почти 100 лет назад внедрил в свою операционную работу принципы прозрачности и открытого диалога с регуляторами рынка, акционерами и заказчиками.

Колоссальный прорыв в корпоративном управлении за последние 20 лет сделали и ведущие российские «голубые фишки», которые в целом не испытывают прессинга на международных рынках благодаря своей прозрачности и высоким международным стандартам управления.

Такой же прорыв в качестве управления и поразочти российского спорта предстоит сделать нашим профильным организациям, в первую очередь РУСАДа», — выказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с предложением провести публичное слушание по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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