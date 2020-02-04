Москва, , 14:53 — REGNUM Новым главой Ассоциации лыжных видов спорта России стала Елена Вяльбе, которая сменила на этом посту Андрея Бокарева. Об этом 4 февраля сообщает ТАСС.

«Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта. Такое решение мы приняли вместе с моими коллегами. Выборы прошли по уставу организации», — сказала Вяльбе.

Отметим, что Вяльбе с 2010 года является главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Напомним, Ассоциация лыжных видов спорта России была создана в 2005 году. Она объединяет федерации лыжных гонок, сноуборда, фристайла, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья.

С 2010 года Ассоциацию возглавлял Андрей Бокарев, который в прошлом был президентом Федерации фристайла России.