Москва, , 14:14 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало дзюдоистку Патимат Гамзатову на два года. Об этом 4 февраля сообщается на сайте РУСАДА.

Отмечается, что Гамзатова получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения отсчитывается с 26 июля 2019 года.

Добавим, что Гамзатова является чемпионкой Дагестана по дзюдо в весовой категории до 48 кг.

Читайте также: Чемпионка ОИ дзюдоистка Силва отстранена от соревнований на два года