Москва, 4 февраля 2020, 14:14 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало дзюдоистку Патимат Гамзатову на два года. Об этом 4 февраля сообщается на сайте РУСАДА.
Отмечается, что Гамзатова получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения отсчитывается с 26 июля 2019 года.
Добавим, что Гамзатова является чемпионкой Дагестана по дзюдо в весовой категории до 48 кг.
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