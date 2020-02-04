Москва, 4 февраля 2020, 14:01 — REGNUM Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене решила выступить на турнире «Русская зима» после отставки руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом 4 февраля сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова, сообщает ТАСС.
«Мария приняла решение выступить на «Русской зиме». Прежний отказ был сделан в знак несогласия с работой предыдущего руководства ВФЛА», — сказала Назарова.
Она добавила, что теперь ситуация изменилась, поэтому Ласицкене намерена стартовать на этом турнире.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля руководство ВФЛА подало в отставку. Все права по управлению организацией переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).
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