Москва, 4 февраля 2020, 13:43 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет за сборную России в матче Кубка Федерации против команды Румынии. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.
Отмечается, что Павлюченкова пропустит матч Кубка Федерации, который пройдёт 7−8 февраля в Румынии, а также турнир в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к другим соревнованиям.
В состав российской команды в игре с Румынией вошли Екатерина Александрова (28-я ракетка мира), Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109).
Напомним, Павлюченкова дошла до четвертьфинала на завершившемся Открытом чемпионате Австралии.
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