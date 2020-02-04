Москва, , 13:43 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет за сборную России в матче Кубка Федерации против команды Румынии. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

Отмечается, что Павлюченкова пропустит матч Кубка Федерации, который пройдёт 7−8 февраля в Румынии, а также турнир в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к другим соревнованиям.

В состав российской команды в игре с Румынией вошли Екатерина Александрова (28-я ракетка мира), Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109).

Напомним, Павлюченкова дошла до четвертьфинала на завершившемся Открытом чемпионате Австралии.

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