Москва, , 13:40 — REGNUM В Госдуме поддерживают реформирование ВФЛА, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Мы поддерживаем решительные шаги нового Министра спорта по реформированию ВФЛА, с целью защиты прав российских атлетов. Они включают сложный переговорный процесс с международными организациями», — отметил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

По его мнению, принятие радикальных мер в легкой атлетике назрело, и начинать нужно было с наведения порядка в России.

«Запрос на вмешательство в деятельность ВФЛА шел и от самих атлетов, которые устали быть заложниками ситуации. Неумелое руководство легкой атлетикой утянуло российский спорт в очередной кризис», — указал он.

Руководство ВФЛА сложило полномочия, теперь все права переданы рабочей группе Олимпийского комитета России.

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