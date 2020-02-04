Монако, , 12:57 — REGNUM Недовольство по поводу работы системы видеоповторов (VAR) высказал вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров. Об этом сообщается на сайте клуба.

По словам Петрова, статистика показывает, что большинство решений с помощью VAR выносятся не в пользу клуба.

«Я просто попросил, чтобы команду судили в справедливой форме», — добавил Петров.

Напомним, «Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 29 очков в 22 матчах.

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