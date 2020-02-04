Казань, , 12:51 — REGNUM Полузащитник датского футбольного клуба «Ольборг» Оливер Абильдгор стал игроком «Рубина». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Абильдгор перешёл в «Рубин» на правах аренды до конца сезона 2019/20. В соглашении прописано право последующего выкупа 23-летнего футболиста.

Отметим, что Абильдгор является воспитанником «Ольборга», в составе которого он провёл 91 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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