Казань, 4 февраля 2020, 12:51 — REGNUM Полузащитник датского футбольного клуба «Ольборг» Оливер Абильдгор стал игроком «Рубина». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.
Абильдгор перешёл в «Рубин» на правах аренды до конца сезона 2019/20. В соглашении прописано право последующего выкупа 23-летнего футболиста.
Отметим, что Абильдгор является воспитанником «Ольборга», в составе которого он провёл 91 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
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