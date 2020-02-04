Осло, , 11:52 — REGNUM Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.

«Я продолжаю тренироваться. Я прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира, но лыжные гонки не оставил», — сказал Клебо.

Ранее Клебо, который является трёхкратным олимпийским чемпионом и трёхкратным чемпионом, сломал палец руки, из-за чего пропустит этап Кубка мира в Фалуне 8−9 февраля.

Напомним, в общем зачёте Кубка мира Клебо отстаёт на 235 очков от лидера, российского лыжника Александра Большунова.

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