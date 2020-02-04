Сочи, Краснодарский край, , 11:22 — REGNUM Чемпионат мира по санному спорту пройдёт в Сочи с 14 по 16 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края. Состязания проведут в Красной Поляне, на олимпийской трассе «Санки», которая сегодня является самой длинной действующей бобслейной трассой.

«Участие в первом в России чемпионате мира по санному спорту примут более 200 человек, среди них около 150 спортсменов, 50 тренеров, руководители делегаций и другие официальные лица, представляющие более чем 15 стран», — сообщили в министерстве спорта Краснодарского края.

В общей сложности будет разыграно семь комплектов наград.

По данным администрации Сочи, в город уже прибыли участники состязаний — 120 спортсменов из 20 стран мира. Как ожидается, в рамках чемпионата выступят звёзды мирового санного спорта — олимпийские чемпионы Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия), чемпион мира 2017 года Вольфганг Киндл (Австрия), серебряный призёр ОИ 2018 года Крис Маздзер (США).