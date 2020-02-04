Индианаполис, США, , 11:20 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал форвард Домантас Сабонис, на счету которого 26 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Даллас» одержали вторую подряд победу. «Индиана» проиграла во второй раз кряду.

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