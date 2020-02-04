Великий Новгород, , 11:20 — REGNUM Финальные соревнования Кубка России по фигурному катанию состоятся в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политики, соревнования пройдут на Ледовой арене.

В финале встретятся победители пяти этапов Кубка страны сезона 2019−2020 годов по программам кандидатов в мастера и мастеров спорта. В программе: одиночное и парное катание, танцы на льду.

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Напомним, соревнования Кубка страны по фигурному катанию Великий Новгород примет в пятый раз.

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