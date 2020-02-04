Вашингтон, , 11:16 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:117.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 43 очка. В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Алек Бёркс, на счету которого 30 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» одержали вторую подряд победу после серии из пяти поражений. «Вашингтон», в свою очередь, прервал серию из двух побед.

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