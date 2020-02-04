Нижний Новгород, , 11:09 — REGNUM В возрасте 65 лет умер олимпийский чемпион 1984 года по хоккею в составе сборной СССР Александр Скворцов. Об этом 4 февраля сообщается на сайте нижегородского «Торпедо».

Скворцов выступал за «Торпедо» на протяжении 15 лет — с 1974 по 1989 год. В высшей лиге чемпионата СССР он сыграл в 591 матче и набрал 448 очков (244+204).

«На протяжении полутора десятков лет он с гордостью представлял честь клуба и страны на крупнейших мировых аренах», — говорится в сообщении.

В составе сборной СССР Скворцов стал олимпийским чемпионом в 1984 году, а также серебряным призёром Олимпиады 1980 года. Кроме того, он являлся трёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы, победителем Кубка вызова — 1979.