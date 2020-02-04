Манчестер, Великобритания, , 10:58 — REGNUM Футболисты «Манчестер Сити» высказали претензии главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле в перерыве матча с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, игроки недовольны регулярными изменениями в стартовом составе команды и ротацией, которую осуществляет Гвардиола. Футболисты опасаются, что перестановки могут негативно повлиять на результаты команды.

Отмечается, что в текущем сезоне Гвардиола ещё ни разу не выпустил один и тот же состав в двух матчах подряд. А всего за сезон он сделал 76 изменений в составе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:2. На данный момент команда занимает второе место в АПЛ, набрав 51 очко и отставая от «Ливерпуля» на 22 балла.

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