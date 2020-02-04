Лос-Анджелес, США, , 10:29 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 108:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 27 очков. В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Кавай Лернард, на счету которого 22 очка.

Таким образом, «Клипперс» одержали четвёртую победу в последних шести матчах и занимают четвёртое место в НБА. «Сан-Антонио» прервал серию из двух побед.

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