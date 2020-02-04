Сакраменто, США, , 10:14 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 113:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс, набравший 31 очко. В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 22 очка.

Таким образом, «Сакраменто» одержали четвёртую победу в последних шести матчах. «Миннесота» потерпела 12-е поражение подряд.

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