Кливленд, США, , 10:03 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 139:134.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Кевин Лав, оформивший дабл-дал из 33 очков и 13 подборов. В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Маркус Моррис, на счету которого 26 очков.

Таким образом, «Никс» одержали вторую победу подряд. «Кливленд» потерпел четвёртое поражение кряду.

Читайте также: «Торонто» одержал 11-ю победу подряд в НБА, обыграв «Чикаго»