Москва, , 09:29 — REGNUM Объяснений по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко ждёт от России Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 4 февраля заявили в пресс-службе организации, сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее письмо направлено министру спорта РФ и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В World Athletics запросили ответ до 10 февраля.

Напомним, в ноябре 2019 года президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин и ещё четыре сотрудника организации были отстранены за подделку документов, которые Лысенко предоставил для объяснения пропуска допинг-контроля.

После этого World Athletics приняла решение приостановить выдачу российским спортсменам разрешений на участие в международных турнирах, а также заявила о возможном исключении ВФЛА.

31 января минспорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. А 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Президиум Федерации легкой атлетики РФ подал в отставку