Детройт, США, , 09:04 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Скотт Лотон, Кевин Хейз и защитник Мэтт Нисканен. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 65 очков после 53 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 28 очками после 54 игр.

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