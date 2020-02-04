Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Джо Павелски, ещё по шайбе забросили Стивен Джонс, Блейк Комо и Кори Перри.

В составе «Рейнджерс» российский форвард Павел Бучневич забил гол после передачи Артемия Панарина. Также отличились Бретт Хауден и Брендан Лемье.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 64 очка после 52 матчей. «Рейнджерс» идут на 23-м месте с 54 очками после 51 игры.

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