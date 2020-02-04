Торонто, Канада, , 08:53 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Флориды» хет-трик оформил защитник Марк Писик, ещё по шайбе забросили Джонатан Юбердо и Майк Хоффман. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

В составе «Торонто» точными бросками отметились форварды Джон Таварес, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 51 матча. «Торонто» идёт на 13-м месте с 63 очками после 53 игр.

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