Генуя, Италия, , 08:33 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:2.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик. На 16-й минуте полузащитник Элиф Элмас удвоил преимущество неаполитанского клуба. Однако на 26-й минуте форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла сократил отставание в счёте.

На 73-й минуте «Сампдория» восстановила равновесие благодаря голу Маноло Габбьядини с пенальти, но удержать этот результат не смогла. В концовке встречи «Наполи» забил два гола: отличились Диего Демме (83-я) и Дрис Мертенс (98-я).

На сегодняшний день «Наполи» занимает девятое место в чемпионате Италии, в активе команды 30 очков после 22 матчей. «Сампдория» идёт на 16-м месте с 20 очками.

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