Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Александр Овечкин — величайшая фигура в истории российского и современного хоккея. Будучи ребенком из московской семьи, он унаследовал спортивные гены родителей и нашел свой талант в игре с шайбой, став самым быстрорастущим хоккеистом своего поколения. Уже в 16 лет молодой Александр начал свою профессиональную карьеру в родном «Динамо», а в 2004 году «Вашингтон» смело сделал его вторым россиянином в истории лиги, выбранным под первым номером на драфте. Так начался его великий путь.

И вот ему уже 34 года — пора давать дорогу молодым, но Александр выбирает другой путь. Когда многие в открытую объявляют о завершении карьеры, Овечкин только набирает обороты. За последние пять матчей капитан «Вашингтона» наколотил 11 шайб, ведя плотную борьбу с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком за приз лучшему снайперу сезона «Морис Ришар Трофи». Чешский нападающий опережает Овечкина на один точный бросок, но, в отличии от грозного русского форварда, Пастрняк теряет в результативности и в скором времени может уступить первую строчку 8-му номеру «Вашингтона». Недавно Давид высказался об удивительной игре своего конкурента, но осторожно обошёл тему личного соперничества, вежливо отдав приоритет командной игре.

«Конечно, я вижу, что происходит. Но не особо об этом думаю, ведь сезон длинный. Осталось сыграть еще 30 матчей. Ови разгоняется, рад за него. Он невероятный снайпер, играет в лиге долгие годы. С ним я точно не соревнуюсь. У нас командный вид спорта, все ради этого. Думаю только о том, чтобы мои голы помогали команде побеждать», — цитирует Давида Пастрняка официальный портал Национальной хоккейной лиги.

Овечкин после 30 лет забросил больше, чем сам Гретцки в том же возрасте, что подтверждает упорное стремление россиянина двигаться к своей цели. Он не стесняется проявлять свои индивидуальные качества, напротив, в этом и есть его сила, которая приносит успех команде. «Вашингтон» — первый, а, значит, система, в которой Александр является ключевым звеном работает. Он приходил в этот клуб с расчетом на то, что будет в центре внимания, как на площадке, так и за ее пределами. Он не боится работать и тащить команду в одиночку. За прошедшую декаду упорной работы «Вашингтон» стал самым стабильным коллективом в лиге. С сезона 2007−2008 годов «кэпс» ни разу не пропустили плей-офф, а начиная с 2010 года, когда команда выиграла первый Президентский Кубок, регулярно претендовала на Кубок Стэнли. Но без упорства Овечкина «Вашингтон» ждала бы другая реальность.

1 февраля: Овечкин вышел на чистое восьмое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Оттаву Сенаторз» (5:3), когда Овечкин вновь захлестнул новостные паблики новой бурной вестью.

Российский нападающий «Вашингтона», благодаря двум точным броскам по воротам «Оттавы», обогнал легендарного канадского нападающего Марка Мессье, выйдя на чистое восьмое место в списке снайперов НХЛ за всю историю. На счету Овечкина стало 695 голов за карьеру и 37 в рамках текущего чемпионата. Следующей жертвой россиянина станет экс-нападающий «Вашингтона» Майк Гартнер, который забросил 708 голов в НХЛ.

«Вашингтон» одержал пятую победу к ряду и вместе со своим капитаном набирает обороты за еще одним трофеем. Столичный коллектив занимает первую строчку регулярного чемпионата с 75 очками в активе, до четвертого Президентского кубка в истории клуба осталось 29 матчей.

В этот день Овечкин оформил дубль из достижений. За свои заслуги в январе, в рамках которого он с пятой строчки снайперского рейтинга чемпионата поднялся на первую, НХЛ объявила его главным игроком игрового месяца. Россиянин забросил 13 голов и отдал две голевые передачи.