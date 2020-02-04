Москва, , 07:46 — REGNUM 3 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принял гостей из северной столицы — команду «СКА». Встреча прошла при пяти тысячах зрителей на «ЦСКА Арене» и завершилась победой «армейцев с берегов Невы» с минимальным преимуществом — 1:0.

33-летний защитник Антон Белов стал единственным автором заброшенной шайбы в этом матче. Взятие спартаковских ворот свершилось на 9-й минуте первого периода, определив победителя противостояния. На счету Белова 9 (3+6) очков в 34 играх сезона. Голевыми передачами отметились юные новобранцы «СКА» — серебрянные призеры молодёжного чемпионата мира Василий Подколзин и Кирилл Марченко. 18-летний Подколзин, права на которого также принадлежат «Ванкуверу», набрал 5 (2+3) очков в 15 матчах чемпионата. 19-летний Марченко набрал 11 (4+7) очков в 20 матчах, повысив свои шансы в ближайшие года быть вызванным в НХЛ, где правами на хоккеиста обладает «Коламбус».

На данный момент «СКА» занимает вторую строчку в рамках Западной конференции с 79 очками в активе за 55 игр чемпионата. «Спаратак» удерживает за собой пятую строчку, набрав 68 очков в аналогичных 55 матчах.