Москва, , 02:10 — REGNUM Решение сложить с себя полномочия принял президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после получения соответствующих рекомендаций со стороны Олимпийского комитета России (ОКР) и министерства спорта России, 3 февраля сообщает пресс-служба ВФЛА.

Все полномочия федерации были переданы рабочей группе ОКР, которая должна будет контактировать как с World Athletics, так и с легкоатлетической дисциплинарной комиссией Athletics Integrity Unit (AIU), а также с рядом других международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года ОКР дал рекомендацию ВФЛА полностью сменить органы управления. 30 января Олимпийский комитет России и минспорта РФ рекомендовали руководству ВФЛА сложить с себя полномочия. 31 января министерство спорта приняло решение приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

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