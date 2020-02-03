Ростов-на-Дону, , 19:27 — REGNUM Главный тренер «Ростов» Валерий Карпин влюблён в Ростов-на-Дону, и город отвечает ему взаимностью. Так прокомментировал продление контракта наставника с командой президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц, сообщает ИА REGNUM.

«Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич [Валерий Карпин] хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот пятилетний контракт когда-нибудь станет и десятилетним, и 15-летним. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблён в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что Карпин возглавил тренерский штаб жёлто-синих в декабре 2017 года. Сегодня, 3 февраля, стало известно о продлении контракта.