Ростов-на-Дону, , 16:53 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин продлил контракт с командой ещё на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Как заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц, Карпин — тренер «который прогрессирует с каждым годом». Он выразил надежду на то, что специалист и в дальнейшем будет возглавлять клуб.

Валерий Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. В текущем сезоне РПЛ команда идёт на третьем месте. В последнем перед зимним перерывом сезоне ростовчане крупно обыграли в гостях московский «Спартак», забив четыре мяча и пропустив один.