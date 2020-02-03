Мадрид, , 15:48 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Гарет Бейл создал киберспортивную команду по игре FIFA 20. Об этом 3 февраля сообщает cybersport.ru.

Киберспортивная организация Бейла называется Ellevens Esports. На её официальном сайте футболист рассказал, что в будущем планирует собрать команды и по другим дисциплинам.

Напомним, FIFA 20 — это последняя версия популярного спортивного симулятора от компании Electronic Arts. Её релиз состоялся 27 сентября 2019 года.

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