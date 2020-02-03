Москва, , 15:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Кастаньясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 г. в Бразилии», — говорится в документе.

Паулиньо перешёл в КПРФ из МФК «Мытищи» в 2015 году. В минувшем сезоне он в составе своей команды завоевал серебряные медали Суперлиги.

На данный момент в сборной России по мини-футболу играют трое натурализованных бразильцев — Эдер Лима, Ромуло и Робиньо.