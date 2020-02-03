Москва, , 15:26 — REGNUM На 46-м году жизни скончался российский борец Борис Амбарцумов. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

«Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Владимировича», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Амбарцумов скоропостижно скончался 31 января.

Амбарцумов был мастером спорта международного класса по греко-римской борьбе, чемпионом Европы 1998 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2000 года. Также он выигрывал Кубок мира в 1997 году и становился серебряным призёром Кубка мира в 1996 году.