Москва, , 15:20 — REGNUM Войти в расширенный состав рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пригласило Министерство спорта РФ представителей Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе минспорта.

В ведомстве заявили, что готовы предпринять дальнейшие шаги, которые помогут разрешить кризис в отношениях между IAAF и ВФЛА. В числе таких шагов — приглашение представителей IAAF присоединиться к рабочей группе.

Также отмечается, что минспорта РФ официально проинформировало IAAF о решении приостановить государственную аккредитацию ВФЛА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минспорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА для разрешения кризиса, сложившегося в российской лёгкой атлетике.

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