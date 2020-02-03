Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM В преддверии весенней части чемпионата России по футболу на стадионе «Ростов Арена» обновили газон.

«Сейчас поле стадиона полностью рекультивировано. Специалисты удобрили всю корневую систему, провели пескование. Уже выросла новая трава, её дважды скосили», — цитирует министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна портал Don24.ru.

ИА REGNUM напоминает, что спортивный объект находится в региональной собственности. На стадионе планируется проводить не только спортивные матчи, но и фестивали, концерты. По мнению властей, это необходимо, чтобы окупилось годовое содержание объекта.

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