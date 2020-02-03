Магнитогорск, Челябинская область, , 14:48 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Денисом Паршиным. Об этом 3 февраля сообщается на сайте хоккейного клуба

В текущем сезоне 34-летний форвард сыграл за «Металлург» 49 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-4».

Ранее Паршин выступал за нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и московский ЦСКА. Всего в КХЛ на его счету 655 матчей и 382 (170+212) очка.