Ливерпуль, Великобритания, , 14:27 — REGNUM «Ливерпуль» может побить рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ), став чемпионом за семь туров до конца первенства. Об этом сообщает Gracenote.

В настоящее время «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 73 очками после 25 туров и опережает идущего вторым «Манчестер Сити» на 22 очка. При таком же графике побед команда Юргена Клоппа сможет стать чемпионом уже в матче 31-го тура с «Кристал Пэлас», который пройдёт 21 марта.

Если это произойдёт, то «Ливерпуль» установит новый рекорд АПЛ: никто ещё так рано не становился чемпионом Англии. В топ-5 европейских чемпионатов подобное происходило только дважды: в сезоне 2015/16 ПСЖ стал чемпионом Франции за восемь туров до конца, а в сезоне 2013/14 «Бавария» выиграла чемпионат Германии за семь туров до финиша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче 25-го тура АПЛ со счётом 4:0.

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