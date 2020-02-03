Стамбул, Турция, , 14:14 — REGNUM Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает издание Sabah.

Отмечается, что «Галатасарай» выставил Беланду на трансфер. Однако клубу не удалось договориться с командами из Саудовской Аравии, а также с «Монако».

В итоге предложение по футболисту поступило от «Спартака», однако Беланда его отклонил, заявив, что хочет остаться в «Галатасарае». Причём его контракт действителен до лета 2021 года, а в стамбульском клубе рассчитывают продать его истечения этого срока.

Добавим, что марокканский игрок выступает за «Галатасарай» с 2017 года. В текущем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате Турции, в которых забил три гола (все — с пенальти).