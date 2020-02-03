Москва, , 13:17 — REGNUM Чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову нужно восполнять недостающие моменты в технике. Об этом 3 февраля заявил Фёдор Емельяненко в интервью ТАСС.

«Хабибу нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которой есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног», — сказал Емельяненко.

Он добавил, что Хабиб отлично использует свои преимущества, в которых он на голову выше оппонентов. При этом у него есть время, чтобы освоить ударную технику и быть ещё лучше.

Напомним, ближайший бой Нурмагомедова пройдёт 18 апреля в Нью-Йорке. Он выйдет на ринг против американца Тони Фергюсона.

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