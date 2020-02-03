Москва, , 13:00 — REGNUM Этап Гран-при России по автогонкам в классе «Формула-1» пройдёт в намеченные сроки. Об этом 3 февраля заявил промоутер российского этапа Алексей Титов, сообщает ТАСС.

«Дата Гран-при утверждена Международной автомобильной федерацией (FIA) в октябре 2019 года и остается без изменений», — сказал Титов.

Ранее немецкий портал SpeedWeek сообщил, что Гран-при Китая могут поменять местами с Гран-при России из-за вспышки коронавируса в Китае.

Проведение китайского этапа было запланировано с 16 по 19 апреля 2020 года в Шанхае. Гран-при России должен пройти в Сочи с 24 по 27 сентября.