Рабат, , 12:30 — REGNUM Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил Конфедерации африканского футбола (Caf) проводить Кубок африканских наций каждые четыре года вместо двух, преследуя свое видение «вывести африканский футбол на вершину мира». Об этом передает ВВС Sport.

«Я предлагаю проводить Кубок африканских наций каждые четыре года, а не два года», — заявил глава ФИФА на семинаре Сaf по развитию футбольных соревнований и инфраструктуры в Марокко.

«CAN [Кубок африканских наций] генерирует в двадцать раз меньше [доходов], чем еврокубки. Хорошо ли на коммерческом уровне проводить CAN каждые два года? Развивает ли это инфраструктуру? Подумайте о том, чтобы тратить [средства на развитие инфраструктуры] каждые четыре года», — сказал Инфантино делегатам в Рабате.

Напомним, что следующий Кубок африканских наций состоится в Камеруне в 2021 году в январе-феврале.

«Мы должны разработать африканские решения африканских проблем. Мы определили три области для реформирования, а именно судейство, инфраструктура и соревнования. Мы много лет говорили о развитии африканского футбола. Пеле однажды сказал, что африканская команда выиграет чемпионат мира по футболу, но этого не произошло, и, похоже, мы не прогрессируем. Сегодня мы должны обозначить день, когда мы перевернем эту страницу», — заявил Инфантино.

«Я думаю, что пора перестать лишь говорить о развитии африканского футбола и начать принимать меры. Ни одна африканская команда не выиграла чемпионат мира. И создается впечатление, что Африка сдает позиции», — добавил Инфантино.

Что касается инвестиций, президент ФИФА изложил программу «устойчивых, инфраструктурных инвестиций» в Африке.

«Мы разрабатываем предложение по мобилизации 1 млрд долл. США для строительства хотя бы одного главного стадиона в каждой из 54 стран ассоциаций ФИФА и Caf», — добавил Инфантино.

«В странах, где уже есть хотя бы один очень хороший стадион, инвестиции могут быть использованы на другие объекты инфраструктуры», — добавил он.