Торонто, Канада, , 12:00 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Теренс Дэвис, набравший 31 очко. В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал форвард Таддеус Янг, на счету которого 21 очко.

Таким образом, «Торонто» одержал 11-ю победу подряд. «Чикаго» потерпел третье поражение кряду.

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