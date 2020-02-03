Хьюстон, США, , 11:51 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал форвард Брэндон Ингрэм, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Хьюстон» одержал четвёртую победу в последних шести матчах. «Пеликанс» прервали серию из трёх побед подряд.

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