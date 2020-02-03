Милуоки, США, , 11:45 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:108.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Финикса» Девин Букер, набравший 32 очка. В составе «Милуоки» наибольшую форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 19 подборов.

Таким образом, «Милуоки» одержал 10-ю победу в последних 11 матчах и продолжает лидировать в НБА. «Финикс» потерпел второе поражение кряду.

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