Мельбурн, Австралия, 3 февраля 2020, 11:32 — REGNUM Американская теннисистка Софья Кенин поднялась на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 3 февраля опубликована на сайте организации.
Кенин, одержавшая свою первую победу на турнирах Большого шлема, Открытом чемпионате Австралии, поднялась с 15-го на седьмое место.
Первой ракеткой мира осталась Эшли Барти (Австралия). Симона Халеп (Румыния) сместила Каролину Плишкову (Чехия) со второй строчки. А Наоми Осака (Япония) упала с четвёртого на 10-е место.
Лучшая из российских теннисисток, Екатерина Александрова, находится на 28-й строчке.
Рейтинг WTA от 3 февраля:
- Эшли Барти (Австралия) — 8367.
- Симона Халеп (Румыния) — 6101.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
- Элина Свитолина (Украина) — 4775.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
- Софья Кенин (США) — 4495.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965.
- Серена Уильямс (США) — 3915.
- Наоми Осака (Япония) — 3626.
Читайте ранее в этом сюжете: Софья Кенин стала победительницей Australian Open