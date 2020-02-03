Мельбурн, Австралия, 3 февраля 2020, 11:19 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович вновь стал первой ракеткой мира после победы на Australian Open. Обновлённая версия рейтинга 3 февраля опубликована на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Джокович, завоевавший свой восьмой титул н Australian Open, обогнал в рейтинге испанца Рафаэля Надаля, который дошёл до четвертьфинала турнира. Третьим остался швейцарец Роджер Федерер.
Австрийский теннисист Доминик Тим, ставший финалистом Australian Open, поднялся на четвёртое место, опередив Даниила Медведева. Андрей Рублёв поднялся на 15-ю строчку, Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию.
Рейтинг ATP от 3 февраля:
- Новак Джокович (Сербия) — 9720.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
- Доминик Тим (Австрия) — 7045.
- Даниил Медведев (Россия) — 5960.
- Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
- Александр Зверев (Германия) — 3885.
- Маттео Берреттини (Италия) — 2905.
- Гаэль Монфис (Франция) — 2700.
- Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
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