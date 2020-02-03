Магас, , 10:45 — REGNUM В Ингушетии с 3 по 16 февраля пройдет чемпионат России по альпинизму в техническом классе. В нем примут участие свыше 70 человек. Бороться за чемпионские медали будут альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарии, Карелии, Бурятии, Красноярска, Краснодара, Ставрополя, Приморского, Хабаровского, Пермского, Алтайского краев и других регионов, сообщили в пресс-службе минспорта Ингушетии.

Все участники должны иметь спортивный разряд по классическому альпинизму не ниже первого. Мероприятие будет проходить в горном Джейрахском районе. Команды пройдут по маршрутам наивысшей категории сложности, совершая восхождения на вершины горного массива Кязи. Напомним, соревнования альпинистов в Ингушетии проводятся ежегодно.

Здесь создан лагерь альпинистов. Пока он состоит из палаток и вагончиков. Однако власти республики решили построить на его месте круглогодичный альпинистский лагерь «Кязи». Он должен открыться уже к 2021 году.