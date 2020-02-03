Роли, США, , 10:11 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Каролины» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников, для которого этот гол стал 20-м в сезоне. Также голы забили Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.

В составе «Ванкувера» дубль оформил форвард Элиас Петтерссон, ещё одна шайба в активе Тайлера Майерса.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Каролины». Решающий бросок исполнил форвард Джастин Уильямс.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 52 матчей. «Ванкувер» идёт на седьмом месте с 65 очками после 53 игр.

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