Монреаль, Канада, , 10:04 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владислав Гавриков. Дубль на счету форварда Пьера-Люка Дюбуа. Ещё один гол забил Густав Нюквист.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились Томаш Татар, Макс Доми и Ши Уэбер. Одна результативная передача на счету российского форварда Ильи Ковальчука.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 65 очков после 53 матчей. «Монреаль» идёт на 22-м месте с 55 очками после 54 игр.

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