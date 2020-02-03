Вашингтон, , 09:43 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Сэм Лафферти, Патрик Хёрнквист, Доминик Симон и Брэндон Танев. Российский форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей.

В составе «Вашингтона» дубль оформил нападающий Ларс Эллер, ещё одна шайба на счету российского форварда Евгений Кузнецов.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 71 очко после 52 матчей. «Вашингтон» идёт на первом месте с 75 очками после 53 игр.

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