Удине, Италия, , 09:06 — REGNUM Миланский «Интер» одержал победу над «Удинезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Интера» дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку. На 64-й минуте он точно пробил из пределов штрафной площади, на 71-й минуте реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, в активе команды 51 очко после 22 матчей. «Удинезе» идёт на 15-м месте с 24 очками.

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